Путин наложил вето на закон об ответственности СМИ за распространение фейков

Президент Российской Федерации Владимир Путин наложил вето и отклонил закон об ответственности журналистов за цитирование ложных и противоправных материалов других средств массовой информации, если главных редакторов этих СМИ нельзя установить и привлечь к ответственности. Соответствующая информация изложена в электронной базе Госдумы РФ.

Закон был принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. Согласно законодательству, главред любого издания и журналист не несут ответственности за распространение фейков, если они являются «дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации... которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение».