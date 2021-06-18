Дети и кулинария: как проходят будни жен военных в подмосковном клубе «Боевая подруга»
Пока мужчины на службе, их супруги занимаются саморазвитием - в кружках и секциях.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В подмосковном Алабино проводят эксперимент - там организовали первый в Российской армии клуб жен военнослужащих «Боевая подруга». Он создан на территории воинской части сотого отдельного полка обеспечения.
Пока мужчины на службе, их супруги занимаются саморазвитием - в кружках и секциях. В местном Доме культуры теперь можно ходить на волейбол или танцевать модную бачату. Особой популярностью пользуются курсы кулинарии, где женщины обмениваются рецептами и соревнуются в искусстве приготовления сложных блюд. Есть и различные уроки для детей.
Идея создать такой клуб возникла в Общественном совете при Минобороны. Курирует новое направление известная телеведущая Арина Шарапова. Если инициатива приживется - ее распространят по всей России.