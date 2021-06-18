Режим нерабочих дней в Москве прекращается с 21 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

«Установить, что с 21 июня 2021 г. прекращается режим работы (аналогичный режиму работы в выходной день), установленный для организаций и индивидуальных предпринимателей в соответствии с пунктом 11 настоящего указа», - говорится в указе, который опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Указ, объявляющий нерабочими дни с 15 по 19 июня при сохранении заработной платы для работников был подписан Собяниным 12 июня из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве.

Также столичные власти рекомендовали перевести на удаленную работу пожилых и граждан с хроническими заболеваниями.