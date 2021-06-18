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Рождение «Тайфунов»: как в Набережных Челнах производят бронемашины для Минобороны

Игорь Лапик
Тимур Шерзад
10:17 18.06.2021
Сейчас почти все мощности завода работают на нужды Гособоронзаказа. В среднем предприятие выпускает в год около 300 бронемашин. С этого года все они начнут комплектоваться отечественными сверхпрочными колесами с боестойкой вставкой.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
ЛАПИК
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В этом году Минобороны получит 11 новейших машин сопровождения «Напарник» и более 50 санитарных бронеавтомобилей «Линза». О ходе выполнения гособоронзаказа рассказали на заводе «Ремдизель» в Набережных Челнах. Туда с рабочим визитом приехал заместитель министра обороны Алексей Криворучко. 

Разрезая воду и преодолевая препятствия, вопреки законам физики. На специальном испытательном полигоне, как на спортивной арене выступают легендарные тяжеловесы. Рядом с уже знакомыми моделями движется новый «КамАЗ-Арктика». С широкими колесами и двигателем который легко запустить даже в минус 60. Специально для суровых условий крайнего севера.

Заместитель министра обороны Алексей Криворучко явно впечатлен техникой, и сам садится за руль КамАЗа - тягача, предназначенного для перевозки танков.

На мощных колесах КамАЗа стоит почти весь военный транспорт и спецтехника. Алексею Криворучко показывают святая святых предприятия - конвейер и цеха сборки. Глядя на то, как трудятся футуристичные роботы, понимаешь что будущее уже наступило.

Сегодня КамАЗ - это лучшие в мире автогонщики из команды «КАМАЗ-мастер» и первые отечественные электрокары.

Опыт гражданского производства успешно применяется при создании военных автомобилей. Это - защищенные бронемашины нового поколения. Их производят на заводе «Ремдизель».

У этих бронеавтомобилей «Тайфун» одна колесная база. Вот так она выглядит. И уже на ней можно собирать различные машины. Здесь целая линейка. «Тайфун-ВДВ», «Тайфун-Клещ», автомобиль мобильного минирования. И медицинский автомобиль «Линза» для реального боя, вывезти раненого с поля боя и доставить в госпиталь.

Санитарный автомобиль «Линза» уже стоит на вооружении. Он успешно дебютировал этой весной на совместных учениях в Таджикистане. Армия в этом году получит еще 56 таких машин. И впервые на вооружение поступит партия новейших бронеавтомобилей «Напарник» для сопровождения колонн. Главный конструктор настолько уверен в своем «Напарнике», что даже участвовал на нем в гоночном заезде, соревнуясь со спорткаром.

Сейчас почти все мощности завода работают на нужды Гособоронзаказа. В среднем предприятие выпускает в год около 300 бронемашин. С этого года все они начнут комплектоваться отечественными сверхпрочными колесами с боестойкой вставкой.

«Основные компоненты, которые на данный момент должны быть российского производства, они понятны. Это колеса, сталь, электронно-компонентная база. Основные стратегические материалы должны быть импортозамещены», - отметил Игорь Зарахович, главный конструктор АО «Ремдизель».

Здесь же сейчас обретают вторую жизнь многоцелевые тягачи легкого бронирования.

Новая и модернизируемая техника скоро выйдет из цехов, чтобы предстать перед широкой аудиторией. Тайфуны и МТ-ЛБ готовятся к показу на форуме «Армия-2021», который откроется в августе.

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