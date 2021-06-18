Здоровье превыше всего: более 14,5 тысячи военнослужащих Забайкалья привились от COVID-19
Перед процедурой все прививаемые прошли тщательный медицинский осмотр.
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Более 14,5 тысячи человек вакцинировались от коронавируса в соединениях и воинских частях Восточного округа в Забайкалье. Это гражданский персонал, пенсионеры, военнослужащие и члены их семей.
Прививают пациентов препаратом «Спутник V» в окружном госпитале. Перед процедурой каждый проходит обязательный медицинский осмотр. По истечении трех недель военнослужащие получают второй компонент вакцины.
Иммунизация проводилась в медицинских учреждениях округа с письменного согласия пациентов.