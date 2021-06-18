Попова призвала обращаться ко врачу при любых симптомах COVID-19

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что любые симптомы, в том числе головная боль, температура, боль в мышцах должны заставить человека изолироваться и обратиться ко врачу.

«Головная боль, температура, недомогание, мышечная слабость, боль в мышцах, ну уже знаменитая потеря обоняния - это все основания для того, чтобы остаться дома», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, молодые люди зачастую не обращают внимания на подобное недомогание, чего по ее мнению делать не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора объяснила резкий рост заболеваемости коронавирусом в России. По ее мнению, это связано с «тотальным нигилизмом» населения по отношению к защитным мерам. Она подчеркнула, что максимально интенсивный прирост числа заболевших в сутки демонстрируют Москва и Московская область.