«Терминаторы» идут в бой: кадры первых в этом году учений с применением боевых машин поддержки танков

В Челябинской области в бой вступили «Терминаторы» - там прошли первые в этом году учения с применением боевых машин поддержки танков.

По легенде учений, мотострелковая колонна условного противника развернулась в боевой порядок, но ей дали бой не только с земли но и с воздуха - обороняющихся поддерживали боевые вертолеты Ми-8.

«Неприятеля» имитировали различными целями, которые старались поразить из всех орудий. У «Терминатора» - это спаренные пушки, пулеметы, противотанковые управляемые ракеты.

Оценка учениям, очевидно, будет дана после сегодняшнего дневного этапа, когда танки и «Терминаторов» пойдут в наступление. Кстати, для «Терминаторов» - это первые тактические учения. И важно, как машина пройдет данное испытание.