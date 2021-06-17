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«Терминаторы» идут в бой: кадры первых в этом году учений с применением боевых машин поддержки танков

Павел Кольцов
09:00 17.06.2021
В рамках маневров «Терминаторы» вели огонь из спаренных пушек, пулеметов, использовали противотанковые управляемые ракеты.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Челябинской области в бой вступили «Терминаторы» - там прошли первые в этом году учения с применением боевых машин поддержки танков.

По легенде учений, мотострелковая колонна условного противника развернулась в боевой порядок, но ей дали бой не только с земли но и с воздуха - обороняющихся поддерживали боевые вертолеты Ми-8.

«Неприятеля» имитировали различными целями, которые старались поразить из всех орудий. У «Терминатора» - это спаренные пушки, пулеметы, противотанковые управляемые ракеты.

Оценка учениям, очевидно, будет дана после сегодняшнего дневного этапа, когда танки и «Терминаторов» пойдут в наступление. Кстати, для «Терминаторов» - это первые тактические учения. И важно, как машина пройдет данное испытание.

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