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Боевые машины разминирования, служебные собаки и миноискатели: как прошли учения саперов ВВО под Хабаровском

Максим Низкодубов
08:42 17.06.2021
Военнослужащие Восточного военного округа выполнили поставленные перед ними в рамках учений задачи с опережением времени.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под Хабаровском прошли масштабные учения военно-саперного подразделения Восточного военного округа (ВВО). По замыслу маневров, на пути следования российских вооруженных сил условный противник заложил минные заграждения. Задачей военнослужащих было обезвредить территорию и дать дорогу боевым машинам.

Чтобы обеспечить проход техники и пехоты на заминированном участке, военные инженеры использовали боевую машину разминирования. Благодаря танковой броне в ее нижней части - эта техника буквально прорубила безопасный коридор в минных заграждениях. Одна такая машина способна выдержать до пяти противотанковых ударов одновременно.

БМР взяло основной удар на себя. Когда центр дороги был обезврежен, под прикрытием бронетранспортера движение начали  разведчики-саперы. Их задачей было зачистить периметр трассы, чтобы полностью исключить угрозу подрыва.

Дозор инженерной разведки - это полноценная военная операция. Первой в колонне двигалась саперная группа. Как рентгеном военнослужащие сканировали поверхность земли миноискателем. Инструмент может видеть любой тип взрывного устройства на глубине до 30 сантиметров.  

Работа служебных собак на участке - дополнительная подстраховка для саперов разведчиков. Как признаются сами военнослужащие, техника внезапно может дать сбой. А обоняние у животного работает на уровне, а иногда, и лучше миноискателя.

Военные инженеры должны не только уметь разминировать минные поля и заграждения, но и отражать атаку диверсионной группы. Меньше минуты было отведено для военнослужащих на выполнение такой боевой задачи в рамках тренировочных занятий.

Все боевые задачи рота разминирования и разведчики-саперы Восточного военного округа выполнили с опережением времени: полоса для безопасного движения военной колонны стала полностью свободной.

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