В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию

Время прохождения срочной службы в армии зачитывается в трудовой стаж, за каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента. Об этом рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР).

По данным пресс-службы Фона, пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, а их число зависит от суммы страховых взносов и стажа. В отдельных случаях при расчете пенсии можно учесть армейскую срочную службу, пройденную до 2002 года, однако такой вариант далеко не всегда дает наибольший размер выплат, пишет РИА Новости.

Индивидуальные пенсионные коэффициенты - это показатель, от которого зависит размер пенсии. Они начисляются за каждый год работы или другой деятельности, которую учитывают для расчета пенсионных выплат. При назначении пенсии все начисленные коэффициенты суммируют.

Общий размер страховой пенсии складывается из фиксированной ее части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. При этом стоимость одного коэффициента ежегодно пересматривают.