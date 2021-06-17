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Российские миротворцы обеспечили безопасность передвижения гражданского транспорта в Нагорном Карабахе

Роман Захаров
06:50 17.06.2021
Военные полицейские РФ обеспечили безопасность 53 грузовикам, которые доставляли стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах Нагорного Карабаха, а также продовольствие и другие товары.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности передвижения автотранспорта.

За последние сутки, по маршруту Мадагиз - Кельбаджар и обратно, российские военные полицейские обеспечили безопасность 53 грузовикам, которые доставляли стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах Нагорного Карабаха, а также продовольствие и различные товары для местных жителей.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделение военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулирования Лачинского коридора. Ежедневно протяженность маршрутов патрулирования военной полиции российского миротворческого контингента составляет около 200 километров.

В ходе патрулирования зоны ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня и провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

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