Российские миротворцы обеспечили безопасность передвижения гражданского транспорта в Нагорном Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю за соблюдением режима прекращения огня и обеспечению безопасности передвижения автотранспорта.

За последние сутки, по маршруту Мадагиз - Кельбаджар и обратно, российские военные полицейские обеспечили безопасность 53 грузовикам, которые доставляли стройматериалы для восстановления инфраструктуры в населенных пунктах Нагорного Карабаха, а также продовольствие и различные товары для местных жителей.

Помимо выполнения задач по сопровождению гражданского транспорта и гуманитарных грузов, подразделение военной полиции российского миротворческого контингента регулярно привлекаются к обеспечению безопасности при проведении гуманитарных акций и патрулирования Лачинского коридора. Ежедневно протяженность маршрутов патрулирования военной полиции российского миротворческого контингента составляет около 200 километров.

В ходе патрулирования зоны ответственности миротворческого контингента нарушений режима прекращения огня и провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.