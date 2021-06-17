В МО РФ определили лучший военный полигон

В рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа на полигоне Тоцкий заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров проверил проведение сбора со специалистами полигонной службы Вооруженных сил РФ.

Сбор проводится для доведения и практического показа новых решений по оборудованию учебных объектов, эксплуатации полигонного оборудования, а также доведения требований новых законов РФ по природопользованию и охране лесов.

Юнус-Бек Евкуров проинспектировал объекты полигона и учебные места по оборудованию танкодрома, по порядку подготовки автоматизированной системы контроля результатов вождения боевых машин, по оборудованию и содержанию блочно-модульных конструкций и электроустановок, и пункт хранения и ремонта полигонного оборудования.

Также определились победители в рамках проводимого в ВС РФ конкурса на лучший полигон. На полигоне Тоцкий Оренбургской области прошла торжественная церемония награждения начальников лучших полигонов.

По итогам 2020-2021 гг. лучшими стали: 1 место - полигон Прудбой ЮВО (Волгоградская область), 2 место - полигон Сергеевский ВВО (Приморский край) и 3 место - полигон «Струги красные» ВДВ (город Псков).

На церемонии награждения заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юнус-Бек Евкуров вручил награды и ценные подарки начальникам лучших полигонов Вооруженных сил РФ.