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Под огнем минометов: почему бизнес по пошиву флагов Сирии не закрылся даже во время войны

Виталий Акиньшин
05:48 17.06.2021
Большую часть продукции выкупает не государство, а сами жители арабской республики.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Без почетного караула и без салюта, но все равно с величайшей осторожностью рабочие меняют флаг на площади перед цитаделью Алеппо. В любом сирийском городе есть специальный церемониальный отдел, который ведает госсимволикой. Сотрудники все время начеку: как только ветер истреплет черно-красно-белое полотнище, сразу меняют его.

«На главной площади возле Центрального парка и на площади у Университета есть огромные флаги. Первый - на высоте 50 метров и размером тринадцать с половиной метров на девять, второй - таких же размеров, но расположен чуть пониже, на высоте 35 метров», - рассказывает инженер, представитель городских властей Алеппо Абдурхалим Азизи.

Флаги развевались даже во время войны, под огнем минометов. Денег на производство государственных символов не жалеют, шьют их на частных фабриках. Омар Абу Хашаби унаследовал дело от отца. Трудится в районе, который раньше занимали боевики, и ничего не боится.

«Десять лет я служил в армии, а после этого продолжаю работать на государство вот таким образом. Во время войны район, где находилась наша фабрика, заняли террористы. Мы вывезли швейные машины и продолжали работу. Потом мы вернулись. Со мной - мои рабочие, которые трудились еще до войны», - говорит он.

На фабрике Омара все друг другу родственники. Здесь работает его сын, брат и сыновья брата. Один мальчишка делает 2000 флагов за рабочую смену.

«Вы спрашиваете, хочу ли я шить одежду? Наверное, когда-нибудь. Но сейчас мне и флагов хватает. Ведь это то, что надо людям», - отмечает рабочий фабрики Саэр Абу Хашаби.

При этом государство заказывает лишь малую часть продукции, большая идет на продажу. На территории занятой силами законного правительства нет такого места, выйдя куда не увидишь один или два флага сразу. Их раскупают влет, вешают не только над госучреждениями, но и над магазинами, частными домами. Столь высокий спрос объясняется элементарно: сирийцы невероятно патриотичны.

Жители Канады, Франции и Ливана, родившиеся в Сирии, скинулись деньгами и устроили большой семейный тур.

«Я родилась в Алеппо, я имею двух детей, я уезжала учиться в США, но сейчас живу в Канаде. А вообще я хочу вернуться сюда, это моя страна, это мой город! Мы родились здесь, мы любим это место!», - говорит одна из приезжих, уроженка Алеппо Гинуа Реско.

Дети Гинуа и ее друзей охотнее говорят по-английски, чем по-арабски. Но все же все вместе они преодолели многие тысячи километров и прошли через закрытые на карантин границы. Чтобы посмотреть на родину - под любимым флагом.

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