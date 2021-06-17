Проверка знаний: на Северном флоте завершились учения с применением ПЗРК «Игла»

На Северном флоте завершились учебные сборы с расчетами переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Сборы проходили на базе отдельной бригады морской пехоты Северного флота. В них приняли участие военнослужащие объединений, соединений, кораблей и воинских частей флота, на штатном вооружении которых стоят ПЗРК «Игла».

За три дня военные изучили устройство и тактико-технические характеристики комплекса, а также правила его применения. Кроме того, зенитчики прошли проверку знаний по ракетно-стрелковой подготовке и мерам безопасности при стрельбе.

В завершение сборов на полигоне морских пехотинцев состоялись боевые стрельбы по воздушным целям – осветительным минам. Большинство стрелков-зенитчиков выполняли боевое упражнение впервые. Подготовка большинства военнослужащих была оценена на «хорошо» и «отлично».