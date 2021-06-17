«Хороший день для России»: Трамп оценил итоги встречи Путина и Байдена
По мнению экс-президента, США ничего не получили от саммита в Женеве.
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Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что российско-американский саммит в Женеве оказался успешным России, но не США. Такое заявление он сделал в эфире телеканала Fox News.
По словам бывшего главы государства, для РФ «это был хороший день».
«Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России», - цитирует Трампа ТАСС.
Он также посетовал, что новая администрация США не помешала России достроить газопровод «Северный поток - 2».
Встреча президента России Владимира Путина и с американским лидером Джо Байденом прошла в Женеве в среду, 16 июня. Она состояла из нескольких раундов и длилась чуть менее пяти часов. Ранее итоги саммита прокомментировали в Кремле и в Белом доме.