Су-30СМ, Су-24М и Ил-78 отработали дозаправку в воздухе на учениях Балтфлота под Калининградом

На учения в Калининградскую область из центрального региона России прибыл самолет-топливозаправщик Ил-78 ВКС России. Вместе с экипажами Су-30СМ и Су-24М Балтийского флота они отрабатывают один из самых сложных элементов пилотажа - дозаправку в воздухе.

Практически все свободное место внутри салона Ил-78 занимают цистерны с горючим. В них - 130 тонн авиационного керосина. Этого количества хватит, чтобы выполнить полную дозаправку в воздухе примерно десятка фронтовых бомбардировщиков.

Как сообщили в Минобороны России, подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтфлота выполняются регулярно. Учения продлятся до конца недели. Тренируются летчики как днем, так и ночью.