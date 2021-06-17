Су-30СМ, Су-24М и Ил-78 отработали дозаправку в воздухе на учениях Балтфлота под Калининградом
Заправщик Ил-78 вмещает 130 тонн авиационного топлива.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
На учения в Калининградскую область из центрального региона России прибыл самолет-топливозаправщик Ил-78 ВКС России. Вместе с экипажами Су-30СМ и Су-24М Балтийского флота они отрабатывают один из самых сложных элементов пилотажа - дозаправку в воздухе.
Практически все свободное место внутри салона Ил-78 занимают цистерны с горючим. В них - 130 тонн авиационного керосина. Этого количества хватит, чтобы выполнить полную дозаправку в воздухе примерно десятка фронтовых бомбардировщиков.
Как сообщили в Минобороны России, подобные элементы летной подготовки экипажей морской авиации Балтфлота выполняются регулярно. Учения продлятся до конца недели. Тренируются летчики как днем, так и ночью.