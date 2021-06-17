Против гранатометов и артиллерийских орудий: командармы ЮВО выполнили нормативы по танковой стрельбе

Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал армии Александр Дворников оценил танковую стрельбу командармов и их заместителей. Контрольные занятия по огневой подготовке прошли на полигоне Кадамовский в Ростовской области.

Экипажи вели огонь по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие условного противника на дистанциях от 300 до 2000 метров. Генералы вели стрельбу из пушек танков Т-72Б3 штатным снарядом, а также из крупнокалиберного зенитного пулемета.

«За действиями командующих объединениями также наблюдали юнармейцы местного гарнизона. Для мальчишек и девчонок военнослужащие 150-й мотострелковой дивизии организовали выставку стрелкового вооружения и развернули полевую кухню», - рассказали в Минобороны России.

В первом заезде зачет по огневой подготовке успешно сдали командующие 49-й и 58-й общевойсковых армий генерал-лейтенанты Яков Резанцев и Михаил Зусько, на третьем огневом направлении стрельбу выполнял экипаж 22-го армейского корпуса Черноморского флота под командованием генерал-майора Дениса Лямина. Армейцы из Крыма показали наилучший результат, поразив все мишени и при этом уложившись в положенные нормативы.

По решению командующего войсками ЮВО, к занятиям по огневой подготовке привлечены также командиры всех мотострелковых дивизий и бригад военного округа. Контрольные стрельбы будут проведены в течение трех дней.