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Охрана рубежей и освоение Арктики: в России отмечают День Северного флота

Елена Сивонен
Олеся Степакова
07:33 01.06.2021
В зону его ответственности входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В России сегодня отмечается День Северного флота, которому исполняется 288 лет. Северный флот является пятым военным округом Вооруженных Сил России. В зону его ответственности входят Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота – Североморск.

Северный один из самых мощных флотов страны. Моряки-североморцы защищают национальные интересы России в Арктике и других районах Мирового океана.

В состав СФ входят подводные и надводные силы, армейский корпус Сухопутных войск, армия ВВС и ПВО. На вооружении Северного флота находятся уникальные корабли и подводные лодки. Моряки Северного флота не только оберегают рубежи Отечества, но и активно осваивают и изучают Арктику.

В этот праздничный день – в День Северного флота, который совпадает с началом нового летнего периода обучения, – экипажи кораблей на боевом посту. На фрегате «Адмирал Касатонов» военные моряки проводят учения по подготовке корабля к бою и походу. Фрегат находится в составе ВМФ России меньше года, но уже успел оставить за кормой 22 тысячи морских миль, а также побывать в дальнем походе – в Средиземноморье, посетив порты Греции, Египта, Кипра, Сирии и Турции. Экипаж «Адмирала Касатонова» провел серию учений, как самостоятельных, так и в составе с другими кораблями и авиацией ВМФ России.

Это первый серийный фрегат проекта 22350. Сейчас строятся еще четыре подобных. Именно они станут штатными носителями гиперзвукового оружия – ракет «Циркон.

Сегодня, после поздравлений с Днем Северного флота, командующий поставит задачи на новый предстоящий год и, конечно же, в первую очередь, на летний период обучения.

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