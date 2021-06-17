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Дым стеной: кадры тушения пожара на фабрике пиломатериалов под Владимиром

Анна Касаткина
23:55 17.06.2021
Пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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МЧС России опубликовало кадры ликвидации крупного возгорания на фабрике пиломатериалов в городе Струнино Владимирской области. На нем пожарные тушат огонь, заметно значительное задымление.

Пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 22.23.

«К тушению пожара привлекались 27 единиц техники и 49 человек личного состава», - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что тушение осложняло большое количество складированного материала и его тесное размещение.

Сигнал о пожаре на фабрике по улице Островского поступил спасателям в 18.27. Загорелось два цеха, котельная и готовая продукция. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали.

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