В стране и мире Дым стеной: кадры тушения пожара на фабрике пиломатериалов под Владимиром Анна Касаткина Пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: МЧС России опубликовало кадры ликвидации крупного возгорания на фабрике пиломатериалов в городе Струнино Владимирской области. На нем пожарные тушат огонь, заметно значительное задымление. Пожар удалось локализовать на площади 3000 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 22.23. «К тушению пожара привлекались 27 единиц техники и 49 человек личного состава», - рассказали в ведомстве. Уточняется, что тушение осложняло большое количество складированного материала и его тесное размещение. Сигнал о пожаре на фабрике по улице Островского поступил спасателям в 18.27. Загорелось два цеха, котельная и готовая продукция. В результате происшествия пострадали два человека, их госпитализировали. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика