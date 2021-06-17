Россия получила лучшую в истории оценку в рейтинге устойчивости экономики

РФ получила исторически самую высокую оценку в глобальном рейтинге устойчивого экономического развития SEDA. Таким образом, Россия заняла 53-ю строчку. По словам экспертов, наиболее значимые улучшения за последний год были достигнуты в области экономической стабильности.

«Общая оценка России составляет 56,4 балла, это самый высокий показатель для нашей страны за всю историю наблюдений», - рассказал глава экспертной практики по работе с госсектором в России Дмитрий Гаранин, передает РИА Новости.

По его словам, Россия улучшила свой общий результат на 3,49 балла по сравнению с 2016 годом. Кроме этого, исследование также выявило положительную динамику в области экологии и цифровизации.

По словам экспертов, лидером рейтинга оказалась Швейцария, на втором месте – Норвегия, а на третьем – Финляндия.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что все последствия пандемии коронавируса еще не удалось преодолеть, однако российская экономика восстанавливается. По совам главы государства, удалось не допустить тех драматических последствий, которые предрекали многие эксперты.