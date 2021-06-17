Ансамбль имени Александрова дал концерт на военной базе ЮВО в Абхазии

Легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова дал концерт на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Коллектив исполнил композиции «Мы - армия народа», «Служить России», «Родная земля», «Россия», «Смуглянка» и другие.

Эстрадная группа «Александров-Парк» выступила с песней «У солдата выходной», хоровая группа - с песней «Казаки в Берлине», инструментальный дуэт блистал с композицией «Либертанго». Танцевальная группа исполнила «Русский танец», матросский танец «Давай на флот» и специально подготовленный артистами народный абхазский танец.

Финальным аккордом прозвучала песня «Катюша», которую артисты исполнили под аплодисменты вместе со зрителями.

Коллектив ансамбля также посетил горные и прибрежные полигоны Абхазии, где выступил перед личным составом базы ЮВО с расширенной концертной программой.

Любой концерт «александровцев» - грандиозное представление крупнейшего военного художественного коллектива России. За свою славную историю ансамбль завоевал сердца миллионов соотечественников и получил широкое мировое признание благодаря уникальности и блистательному мастерству.