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Ансамбль имени Александрова дал концерт на военной базе ЮВО в Абхазии

Анна Касаткина
03:00 17.06.2021
Коллектив ансамбля также посетил горные и прибрежные полигоны в регионе.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Легендарный Академический ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова дал концерт на российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии. Коллектив исполнил композиции «Мы - армия народа», «Служить России», «Родная земля», «Россия», «Смуглянка» и другие.

Эстрадная группа «Александров-Парк» выступила с песней «У солдата выходной», хоровая группа - с песней «Казаки в Берлине», инструментальный дуэт блистал с композицией «Либертанго». Танцевальная группа исполнила «Русский танец», матросский танец «Давай на флот» и специально подготовленный артистами народный абхазский танец.

Финальным аккордом прозвучала песня «Катюша», которую артисты исполнили под аплодисменты вместе со зрителями.

Коллектив ансамбля также посетил горные и прибрежные полигоны Абхазии, где выступил перед личным составом базы ЮВО с расширенной концертной программой.

Любой концерт «александровцев» - грандиозное представление крупнейшего военного художественного коллектива России. За свою славную историю ансамбль завоевал сердца миллионов соотечественников и получил широкое мировое признание благодаря уникальности и блистательному мастерству.

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