Филя, Буран и Астур: как пернатая стража защищает Кремль от ворон

Полярная сова Буран теперь официально – самый молодой сотрудник службы коменданта Московского Кремля. Ему всего 11 месяцев и он – единственная полярная сова в охранной стае.

«Пытается даже периодически то за нос ущипнуть, игривый, очень любит поиграться, активный очень. Сейчас придем, получит поощрение, в качестве дополнительной мышки», – рассказал сотрудник орнитологической службы коменданта Московского Кремля ФСО Николай.

Новобранец уже привык к перчатке, тренируется, и, возможно к осени, впервые выйдет на службу. Его внешность для мегаполиса уж слишком экзотична, поэтому залетные птицы, как правило вороны, видят в нем «иностранца» и пытаются атаковать. Так Буран становится приманкой.

«Составляют немалую угрозу для ворон, в ночи, когда отдыхают, они, как сказать, “ночные киллеры”, тем более, увидев белую полярную сову, в несвойственной обстановке, им очень интересно», – оюъяснил сотрудник орнитологической службы коменданта Московского Кремля ФСО Николай.

Как только сова пригоняет в нужное место чужаков, к спецоперации, а иначе не назовешь, подключается хищник Астур, что значит в переводе с латыни – «ястреб». Птица - спринтер, способная развить скорость до сотни километров в час. Стены Кремля он оберегает вот уже 14 лет и даже может перемещаться в спецтранспорте.

«Напуски на врановых особей в местах их скопления или на отдельных особей, в том числе, с использованием служебного автомобиля. Он может напасть, может догнать. С воронами такая же ситуация, как с людьми: одному достаточно сказать один раз – он поймет, другому – три раза, так и здесь», – рассказал сотрудник орнитологической службы коменданта Московского Кремля ФСО Михаил.

Несколько десятилетий в Кремлевском периметре работает подразделение особого назначения – орнитологическая группа. В ней восемь хищных птиц. К концу восьмидесятых вся местная инфраструктура страдала от массового нашествия ворон. Они портили памятники и громили цветочный сад. Теперь это – в прошлом.

Если ястребы и соколы работают днем, то на ночной патруль выходит филин Филя – десятилетний красавец, весом почти три килограмма и с размахом крыльев более полутора метров. Его основное преимущество –бесшумный полет, он фактически невидим. Пока филин на посту –подконтрольную ему территорию нездешние обитатели облетают стороной. Птица всегда в отличной форме – ежедневно проверка на весах и у ветеринара. Сотрудник он авторитетный, участник официальных мероприятий, не раз выступал на музыкальном фестивале Спасская Башня, поэтому и ухода требует должного.

«У них стоят ванночки. Приходится коготочки подпиливать, подпиливать клювы, гравюрной машинкой, небольшую косметику мы им делаем», – сказал сотрудник орнитологической службы коменданта Московского Кремля ФСО Алексей.

Сейчас у птиц период линьки и почти что летний отпуск. Самое подходящее время на повтор упражнений – переход от одного напарника к другому.