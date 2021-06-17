Язык жестов и скрытые смыслы: как эксперты и мировые СМИ освещают встречу Путина и Байдена

На набережной Женевского озера снова заполнены уличные кафе, гуляют туристы. Чрезвычайные меры по обеспечению безопасности, введенные на время саммита Россия – США, сняты. СМИ по всему миру обсуждают, как прошла встреча Владимира Путина и Джо Байдена.

Спустя три года президенты России и США наконец-то поговорили лично и то, как это происходило, сейчас - новость номер один во всем мире. Путин и Байден общались около двух часов. За это время опытные политики вполне могут составить правильное впечатление о собеседнике. Владимир Путин делится впечатлениям от общения с Джо Байденом.

«Тот образ, который рисуют и наша, и даже американская пресса не имеет ничего общего с действительностью. Много летает, джетлаг. Выглядит бодрым, мы разговаривали с ним с глазу на глаз чуть более, чем два часа, он полностью в материале, время от времени заглядывал в свои записи, мы все так делаем. Тот образ, который рисуют он даже расхолаживает, но Байден – профессионал. Нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить, он сам ничего не пропускает, уверяю вас», – отметил российский лидер.

Президент предлагает тактику сотрудничества вместо противостояния в сложных вопросах.

«Озабоченности есть с обеих сторон, но, когда не разговаривают, все больше и больше взаимных претензий и озабоченностей возникает, а их могло не быть. Вот, с кибербезопасностью начать диалог на этот счет они отказываются, а нас обвиняют во всей смертных грехах. И мы и они должны следить, это чрезвычайно важно, вместо того, чтобы собачиться, не лучше ли объединиться для борьбы с киберпреступностью? Он в материале по каждому вопросу. Надеюсь, не будет, как в предыдущие годы, и ему дадут спокойно работать», – сказал Владимир Путин.

Именно из-за вопроса, касающегося кибербезопасности, который прозвучал уже в женевском аэропорту, откуда американский президент уже улетал домой, Джо Байден даже поссорился с журналистами.

«Если вы ничего не понимаете, то вы явно ошиблись с профессией», – сказал американской журналистке глава Белого дома.

Реальные результаты саммита можно будет увидеть только через полгода, но вечный противник нынешнего американского президента Дональд Трамп обрушился на Байдена, как только тот сел в самолет.

«Думаю, в целом, мы ничего не получили от этого саммита. Мы предоставили высококлассную трибуну для России. И ничего не получили взамен», – сказал Трам в эфире телеканала Fox News.

А это заголовки мировых СМИ. BBC подчеркивает, что Путин и Байден остались довольны беседой, несмотря на то, что разногласия остаются. Washington Post считает, что больше всех от саммита выиграла демократия. CNN отмечает – Путин покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, а The Hill объясняет, почему команда Байдена решила не проводить совместную пресс- конференцию с Путиным. На CNN даже проанализировали даже язык тела президентов во время встречи.

«Во время рукопожатия Байден посмотрел Путину прямо в глаза и улыбнулся. Можно не предавать этому значение, но ведь, глядя на поведение на публике, можно увидеть, как человек демонстрирует силу. Для меня это значимая деталь. И Байден протянул руку первым», – сказал корреспондент CNN Джим Шутто.

Наши коллеги из программы «Москва. Кремль. Путин» подглядели за членами российской делегации перед протокольной встречей президентов Швейцарии и России. До президентов в зал заходят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Заранее согласованный протокол встреч предполагал, что все участники на них будут без масок. И швейцарский дипломат тактично попросил представителя нашей делегации снять маску.

Лидеры по очереди оставляют записи в гостевой книге виллы. И пусть по инициативе американцев итоговые пресс-конференции лидеры двух стран тоже давали по отдельности, кажется, что они удовлетворены результатами встречи, говорят эксперты.

«Я думаю, Байден надеется, что сможет наладить дружественные отношения между США и Россией. Так что, с одной стороны, он должен казаться жестким – он не уступает России, он относится к Путину совсем иначе, чем Трамп относился к Путину. Но, с другой стороны, он будет искать какие-то точки соприкосновения наших интересов. Среди этих точек может быть кибербезопасность – это то, что волнует всех. Он также собирается заняться контролем над вооружением. Когда Байден вступил в должность, он первым делом продлил действие нового договора по СНВ. Так что это отправная точка для решения некоторых вопросов контроля над вооружением», – отметил историк, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона Питер Кузник.

И вот, первая хорошая новость - на следующей неделе посол России Анатолий Антонов вернется в Вашингтон. Восстановление дипломатических связей – жест в отношениях двух стран не только прагматичный, так поддерживать диалог куда проще, но и символичный, – это может означать, что первый за долгое время шаг в нормализации отношений России и США наконец-то сделан.