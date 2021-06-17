UEFA запретил игрокам убирать бутылки спонсоров на пресс-конференциях Евро-2020

Руководство UEFA отреагировало на действия футболистов, которые отодвигали или убирали со стола бутылки с напитками во время пресс-конференций на Евро-2020.

Ранее нападающий национальной команды Португалии Криштиану Роналду убрал со стола спонсорские бутылки Coca-Cola. На их место он нарочито поставил воду.

«Вот, что нужно пить», – сказал форвард.

После этого поступка португальца, акции американской компании рухнули на 4 миллиарда долларов.

Чуть позже, полузащитник сборной Италии Мануэль Локателли также отодвинул от себя бутылки с Coca-Cola на пресс-конференции после матча со Швейцарией в рамках Евро-2020. А Француз Поль повторил «трюк» Роналду, убрав со стола безолкагольное пиво.

Теперь в UEFA потребовали от игроков не трогать бутылки спонсоров во время официальных пресс-конференций.

«Это важно, потому что доходы спонсоров важны для турнира и для европейского футбола», — сказал Каллен», – цитирует Associated Press директора UEFA по организации мероприятий Мартина Каллена.

По словам Калена, организация уже провела работу с командами по этому поводу.