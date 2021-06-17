Сила «Искандеров»: расчеты ракетных комплексов отработали пуски под Калининградом

Расчеты комплексов «Искандер» провели тренировки по нанесению условных ракетных ударов в Калининградской области, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту.

Ракетчики незаметно прибыли в позиционный район, развернули там технику и выполнили электронные пуски по мишеням, которые имитировали вражескую технику, аэродромы, командные пункты и другие объекты.

Выполнив задачи, военнослужащие сменили позиционный район. На маршруте следования колонна преодолела условно зараженные участки местности. Кроме того, военнослужащие тренировались отражать нападение диверсантов.

Основное предназначение «Искандера-М» - уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.

«Искандер» использует высотную сверхманевренную квазибаллистическую ракету. Обладает сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПВО. Благодаря смешанной системе наведения достигается высокая точность попадания - пять-семь метров. Дальность стрельбы - до 500 километров.