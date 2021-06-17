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Нет предела совершенству: снайперы Балтфлота оттачивают умения под Калининградом

Тимур Шерзад
18:01 17.06.2021
Снайперы проходят специальный курс по тактической и огневой подготовки. К их услугам - специализированное мишенное поле. Ведется как индивидуальное прицеливание и выбор целей, так и обмен опытом подготовки и обучения людей. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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В армейском корпусе Балтфлота проходят занятия со снайперами. Мероприятия боевой подготовки затронули более трех десятков опытных снайперов, в число которых входят и инструкторы, выполнявшие задачи в Сирии. 

Снайперы проходят специальный курс по тактической и огневой подготовки. К их услугам - специализированное мишенное поле. Ведется как индивидуальное прицеливание и выбор целей, так и обмен опытом подготовки и обучения людей. 

В подготовке используются снайперские винтовки Драгунова и специальные снайперские винтовки «Винторез». Впервые применяются приборы определения местоположения - ГЛОНАСС-навигаторы «Грот».

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