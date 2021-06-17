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Дегтярев заявил Путину, что готов продолжить работу в качестве главы Хабаровского края

Олеся Степакова
17:27 17.06.2021
Рабочая встреча Владимира Путина и Михаила Дегтярева проходила в формате видеоконференции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в формате видеоконференции с врио Хабаровского края Михаилом Дегтяревым. По словам президента, регион является один из промышленно-развитых в РФ, уровень безработицы в Хабаровском крае ниже, чем в среднем по стране, но необходимо продолжать укреплять эту тенденцию.

«Есть положительные тенденции, они очевидны. Имею в виду увеличение объемов строительства, это хороший показатель, и уровень безработицы у вас ниже, чем в среднем по стране. Эта тенденция имеет место к дальнейшему улучшению», – отметил президент.

Это, по словам Путина, касается и аварийного жилищного фонда.

«Он ниже среднероссийского уровня, но тем не менее он еще есть, и, конечно, нужно не забывать про тех людей, которые живут, прямо скажем, в ненадлежащих условиях», – сказал российский лидер.

В ходе встречи Владимир Путин также пожелал Михаилу Дегтяреву успеха в ходе будущей предвыборной кампании в Хабаровском крае. В свою очередь врио губернатора заявил, что готов продолжить работу во главе региона, если жители края доверят это ему.

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