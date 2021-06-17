В МИД РФ заявили, что Москва встревожена сообщениями о поставках военной техники США в Косово

Москва с тревогой фиксирует сообщения о поставках военной техники США в Косово, это подрывает усилия по обеспечению мира на Балканах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы с тревогой фиксируем сообщения об американских поставках вооружения и военной техники властям в Приштине. Тем самым США открыто подрывают международные усилия по обеспечению мира и стабильности на Балканах. Милитаризация самопровозглашенной Республики Косово с ними несовместима», - отметила дипломат.

По словам Захаровой, замысел Вашингтона состоит в помощи Республики Косово по созданию собственной армии, что является прямым грубым нарушением положения о Резолюции Совета Безопасности ООН 1244.