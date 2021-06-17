В стране и мире Студенту, которому занизили оценку из-за зеленых волос, поставили «отлично» Иван Линдеманн Ранее в Сети появилось в видео с защиты дипломной работы студента. На кадрах видно, что 19-летнему молодому человеку ставят «хорошо», объясняя это тем, что «цветные волосы все испортили». © Фото: sousike, Instagram Читайте нас на: Апелляционная комиссия пересмотрела итоги защиты дипломной работы студента Уральского политехнического колледжа Романа Щербакова, которому снизили оценку из-за цвета волос. В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заявили, что молодому человеку поставили «отлично». «В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого», - сказали РИА Новости в ведомстве. Ранее в Сети появилось в видео с защиты дипломной работы студента. На кадрах видно, что 19-летнему молодому человеку ставят «хорошо», объясняя это тем, что «цветные волосы все испортили». После данного инцидента региональное минобразования начало проверку. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика