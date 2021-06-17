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Студенту, которому занизили оценку из-за зеленых волос, поставили «отлично»

Иван Линдеманн
16:57 17.06.2021
Ранее в Сети появилось в видео с защиты дипломной работы студента. На кадрах видно, что 19-летнему молодому человеку ставят «хорошо», объясняя это тем, что «цветные волосы все испортили».
Студенту, которому занизили оценку из-за зеленых волос, поставили «отлично»
© Фото: sousike, Instagram
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Апелляционная комиссия пересмотрела итоги защиты дипломной работы студента Уральского политехнического колледжа Романа Щербакова, которому снизили оценку из-за цвета волос. В Министерстве образования и молодежной политики Свердловской области заявили, что молодому человеку поставили «отлично».

«В ходе проверки минобразования было установлено, что накануне по итогам защиты диплома этого студента мнение членов комиссии, заслужил ли он оценку "хорошо" или "отлично", разделилось в пропорции 50 на 50. При этом при оценке знаний учащегося, в случае пограничной ситуации, решение всегда должно приниматься в пользу экзаменуемого», - сказали РИА Новости в ведомстве.

Ранее в Сети появилось в видео с защиты дипломной работы студента. На кадрах видно, что 19-летнему молодому человеку ставят «хорошо», объясняя это тем, что «цветные волосы все испортили». После данного инцидента региональное минобразования начало проверку.

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