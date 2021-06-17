Лучше, чем в НАТО: в России разработан новый коллиматорный прицел

Расположенный в Подольске Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения госкорпорации «Ростех» разработал новый коллиматорный прицел. Изделие получило индекс ПКМ 75 и было разработано в инициативном порядке.

Прицел повысит точность стрельбы по движущимся целям. Он совместим с прицелами ночного видения, а также превосходит зарубежные разработки - в том числе, используемые в вооруженных силах стран НАТО.

«Прицел предназначен для установки на стрелковом оружии, оснащенном специальным креплением - планкой Пикатинни, например на всех моделях автомата Калашникова, специальном стрелковом оружии типа «Винторез», «Вал» и штурмовых автоматах. Разработка повысит точность стрельбы, особенно на дальних дистанциях. Изделие превосходит уровень зарубежных коллиматорных прицелов, в том числе используемых НАТО. Новинка уже прошла этап предварительных испытаний и будет продемонстрирована специалистам силовых ведомств на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021"», - рассказали в Ростехе.

Кроме того, ПКМ 75 обладает более тонкой прицельной меткой - аналогичные прицелы имеют метку, размером в две угловых минуты, а новое изделие ЦНИИТОЧМАШ - всего одну. Это обеспечит лучшую точность, а также увеличит эффективную дистанцию огня.

Помимо этого, новый прицел имеет лучшую батарейку, способную непрерывно работать более 50 тысяч часов - то есть почти полгода. Также он может использоваться при температуре от минус пятидесяти до плюс шестидесяти градусов по Цельсию.