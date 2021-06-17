ВОЗ предложила запретить женщинам употреблять алкоголь

ВОЗ выступила с предложением запретить выпивать спиртное женщинам детородного возраста. Об этом говорится в опубликованном проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022-2030 годы.

«Надлежащее внимание следует уделять предотвращению начала употребления алкоголя среди детей и подростков, предотвращению употребления алкоголя среди беременных женщин и женщин детородного возраста...» - отмечается в документе.

Как утверждается, это можно объяснить тем, что употребление спиртного до и во время беременности может повышать риск развития у плода различных патологий. Также это может быть чревато появлением проблем с социальной адаптацией и способностью ребенка к обучению.

Таким образом, во Всемирной организации здравоохранения пришли к выводу, что лучшим вариантом будет полный отказ женщин от алкоголя.