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В Верховной раде устроили массовую драку после призыва к расстрелу оппозиционеров

Олеся Степакова
15:41 17.06.2021
Потасовка началась после выступления депутата партии «Слуга народа» Никиты Потураева.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На заседании Верховной рады Украины парламентарии устроили массовую драку.

Все началось с выступления главы Комитета по гуманитарной политике от пропрезидентской партии «Слуга народа». Высказывания Никиты Потураева были далеки от гуманитарных норм: прямо с трибуны он призвал расстрелять депутатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Те в свою очередь возмутились, и направились к выступавшему за разъяснениями.

После потасовки и перерыва Потураев извинился за свои слова, заявив, что они не были призывом к насилию и репрессиям.

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