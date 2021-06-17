В Верховной раде устроили массовую драку после призыва к расстрелу оппозиционеров

На заседании Верховной рады Украины парламентарии устроили массовую драку.

Все началось с выступления главы Комитета по гуманитарной политике от пропрезидентской партии «Слуга народа». Высказывания Никиты Потураева были далеки от гуманитарных норм: прямо с трибуны он призвал расстрелять депутатов «Оппозиционной платформы - За жизнь». Те в свою очередь возмутились, и направились к выступавшему за разъяснениями.

После потасовки и перерыва Потураев извинился за свои слова, заявив, что они не были призывом к насилию и репрессиям.