Путин: в стремительно меняющемся мире надо быстро принимать выверенные решения
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления. По словам российского лидера, в стремительно меняющемся мире и факторов неопределенности надо быстро принимать решения и уметь брать на себя ответственность.
«Все важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения. Готовность взять на себя ответственность, собрать команду настоящих профессионалов, сработать на общий результат, добиться позитивных ощутимых изменений в интересах людей – это безусловно, главный критерий нашей работы», – заявил Путин.
Новое современное качество государственного управления – это один из ключевых факторов общего успеха, подчеркнул президент на встрече с выпускниками.
По словам президента, ключевая задача будущих управленцев - работать ради повышения уровня жизни людей, добиваться реальных результатов в своей сфере деятельности.