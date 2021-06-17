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Путин: в стремительно меняющемся мире надо быстро принимать выверенные решения

Олеся Степакова
15:19 17.06.2021
Президент России пообщался сегодня с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников четвертого потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления. По словам российского лидера, в стремительно меняющемся мире и факторов неопределенности надо быстро принимать решения и уметь брать на себя ответственность.

«Все важнее становится умение принимать быстрые, порой нестандартные, но вместе с тем выверенные и продуманные решения. Готовность взять на себя ответственность, собрать команду настоящих профессионалов, сработать на общий результат, добиться позитивных ощутимых изменений в интересах людей – это безусловно, главный критерий нашей работы», – заявил Путин.

Новое современное качество государственного управления – это один из ключевых факторов общего успеха, подчеркнул президент на встрече с выпускниками.

По словам президента, ключевая задача будущих управленцев - работать ради повышения уровня жизни людей, добиваться реальных результатов в своей сфере деятельности.

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