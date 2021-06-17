В стране и мире Путин заявил, что созданный СМИ образ Байдена не соответствует действительности Анна Назайкина По словам президента РФ, его американский коллега является профессионалом, с которым нужно работать очень внимательно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: Президент России Владимир Путин заявил, что созданный СМИ образ американского лидера Джо Байдена не соответствует действительности. «Я хочу сказать, что тот образ - образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью...Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления. Напомним, что историческая встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. Среди ключевых результатов - возвращение посла РФ в Вашингтон, а американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика