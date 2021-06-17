Путин заявил, что созданный СМИ образ Байдена не соответствует действительности
Президент России Владимир Путин заявил, что созданный СМИ образ американского лидера Джо Байдена не соответствует действительности.
«Я хочу сказать, что тот образ - образ президента Байдена, который рисует и наша, и даже американская пресса, ничего общего не имеет с действительностью...Байден профессионал, и нужно очень внимательно с ним работать, чтобы ничего не пропустить. Он сам ничего не пропускает, уверяю вас», - заявил Путин в ходе встречи с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления.
Напомним, что историческая встреча двух лидеров состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встреч в узком и расширенном составах. Среди ключевых результатов - возвращение посла РФ в Вашингтон, а американского в Москву. Внешнеполитические ведомства договорились возобновить консультации по всем вопросам.