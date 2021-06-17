Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Психолог назвала три способа справиться с аэрофобией

Анна Назайкина
14:48 17.06.2021
Так, специалист порекомендовала отвлечься от тревожных мыслей с помощью переключения внимания на другой объект.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: yousef alfuhigi, Unsplash
Читайте нас на:

Аэрофобия является достаточно распространенным явлением, однако некоторые люди не признаются себе в боязни летать на самолете. Существует несколько способов, которые позволят справиться со страхом во время полета. Об них «Звезде» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Есть ряд примет, которые помогают успешно пережить полет. Например, наступать на трап самолета с правой ноги. Это очень действенный способ, который поможет вам справиться со своим страхом, если он не сильно развит. Вы можете сами обозначить себе счастливое или платье, или кофту, или кулон-талисман, которые вам приносят удачу. Это даст вам сил, чтобы пережить перелет», - сказала она.

Также психолог предложила второй способ - поговорить с людьми, которые легко относятся к полетам и которые готовы поделиться с вами своей энергией, своим ресурсным состоянием.

«Когда вы проговариваете свои страхи, вы таким образом вытаскиваете эмоцию из себя, вы таким образом снимаете напряжение. Может быть, оно не совсем пройдет, но его станет сильно меньше», - объяснила специалист.

Также Метелина порекомендовала отвлечься от тревожных мыслей с помощью переключения внимания на другой объект - книгу, фильм или собеседника.

«Помогите себе. Расслабьте воротник рубашки, откиньтесь так, чтобы вам было удобно, возьмите какую-нибудь интересную книгу или фильм. Если ваше внимание будет сосредоточено на чем-то другом, а не на навязчивых мыслях о том, что вы можете упасть, может произойти катастрофа, ты вы даже не заметите, как пройдет перелет», - сказал специалист.

Ранее заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, как можно справиться с аэрофобией, из-за которой люди мучаются страхами, тревожными приступами и даже испытывают панику.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Путин: гонка вооружений идет, но не по нашей вине
14:58 Армия
В состав Черноморского флота принят новейший гидрографический катер «Борис Слободник»
14:15 В стране и мире
Видео
Семь ведер воды на квадратный метр: метеорологи рассказали о масштабах наводнения в Крыму
14:06 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из салона самолета, выкатившегося с полосы в Симферополе
07:57 В стране и мире
В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию
Популярное
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Названы способы победить утреннюю отечность
Названы самые дешевые страны для отдыха в июне
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.