Психолог назвала три способа справиться с аэрофобией

Аэрофобия является достаточно распространенным явлением, однако некоторые люди не признаются себе в боязни летать на самолете. Существует несколько способов, которые позволят справиться со страхом во время полета. Об них «Звезде» рассказала психолог Алиса Метелина.

«Есть ряд примет, которые помогают успешно пережить полет. Например, наступать на трап самолета с правой ноги. Это очень действенный способ, который поможет вам справиться со своим страхом, если он не сильно развит. Вы можете сами обозначить себе счастливое или платье, или кофту, или кулон-талисман, которые вам приносят удачу. Это даст вам сил, чтобы пережить перелет», - сказала она.

Также психолог предложила второй способ - поговорить с людьми, которые легко относятся к полетам и которые готовы поделиться с вами своей энергией, своим ресурсным состоянием.

«Когда вы проговариваете свои страхи, вы таким образом вытаскиваете эмоцию из себя, вы таким образом снимаете напряжение. Может быть, оно не совсем пройдет, но его станет сильно меньше», - объяснила специалист.

Также Метелина порекомендовала отвлечься от тревожных мыслей с помощью переключения внимания на другой объект - книгу, фильм или собеседника.

«Помогите себе. Расслабьте воротник рубашки, откиньтесь так, чтобы вам было удобно, возьмите какую-нибудь интересную книгу или фильм. Если ваше внимание будет сосредоточено на чем-то другом, а не на навязчивых мыслях о том, что вы можете упасть, может произойти катастрофа, ты вы даже не заметите, как пройдет перелет», - сказал специалист.

Ранее заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы № 1 имени Алексеева Никита Чернов рассказал, как можно справиться с аэрофобией, из-за которой люди мучаются страхами, тревожными приступами и даже испытывают панику.