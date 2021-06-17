В Киргизии пройдут масштабные военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»

Совместные учения воинских контингентов коллективных сил быстрого развертывания центрально-азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2021» пройдут на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.

Как сообщает Объединенный штаб ОДКБ, с 15 по 17 июня обсуждалось проведение учений и подготовка к ним, согласовано прибытие и размещение военнослужащих, участвующих в маневрах.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.