Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

В Киргизии пройдут масштабные военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»

Андрей Аркадьев
14:27 17.06.2021
С 15 по 17 июня состоялись штабные переговоры по подготовке и проведению мероприятий.
В Киргизии пройдут масштабные военные учения ОДКБ «Рубеж-2021»
© Фото: scsto.org
Читайте нас на:

Совместные учения воинских контингентов коллективных сил быстрого развертывания центрально-азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности «Рубеж-2021» пройдут на полигоне Эдельвейс в Иссык-Кульской области Киргизии.

Как сообщает Объединенный штаб ОДКБ, с 15 по 17 июня обсуждалось проведение учений и подготовка к ним, согласовано прибытие и размещение военнослужащих, участвующих в маневрах.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».

В ОДКБ помимо России и Таджикистана входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:22 В стране и мире
Путин: гонка вооружений идет, но не по нашей вине
14:58 Армия
В состав Черноморского флота принят новейший гидрографический катер «Борис Слободник»
14:15 В стране и мире
Видео
Семь ведер воды на квадратный метр: метеорологи рассказали о масштабах наводнения в Крыму
14:06 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео из салона самолета, выкатившегося с полосы в Симферополе
07:57 В стране и мире
В ПФР объяснили влияние срочной службы в армии на пенсию
Популярное
СМИ: в Великобритании произошла вспышка редкой смертельной болезни
Названы продукты, с которыми опасно сочетать черешню
Названы способы победить утреннюю отечность
Названы самые дешевые страны для отдыха в июне
Видео
Конструкторы показали, как новые выстрелы к РПГ-7 расширяют возможности гранатомета
Ученые назвали неожиданный способ защиты от коронавируса
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.