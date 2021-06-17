Ивановские десантники выбрали эскиз для памятника Маршалу Василевскому

Ивановские десантники выбрали лучший эскиз для будущего памятника маршалу Василевскому.

На голосование гвардейцы Ивановского гвардейского парашютно-десантного полка прибывают организованно, по-военному. Возле сцены в клубе - макеты памятника маршалу Победы, 4 варианта.

Эскизы подготовлены студией военных художников имени Грекова. С предложением установить скульптуру Александра Василевского в Иванове выступило руководство спортивного клуба «Победа».

Сам Василевский родился на территории Ивановской области, в селе Новая Гольчиха. В годы Великой Отечественной войны он в должности начальника Генштаба принимал участие в разработке и осуществлении крупных операций Красной армии.

Голосование за эскиз проходило не только в воинской части. Мобильные пункты были разбросаны по всему городу. Прохожие - рядовые ивановцы - приняли живое участие в выборе варианта скульптуры.