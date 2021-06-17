Тематический поезд Минобороны «Мы - армия народа!» встретили в Новосибирске

Более 140 тысяч жителей Сибири встретили тематический поезд в рамках акции Минобороны «Мы – армия страны! Мы – армия народа!».

Железнодорожный состав побывал в 9 городах региона, сегодня прибыл в Новосибирск. Военно-патриотическая экспозиция состоит из 17 вагонов, посвященных развитию и достижениям Вооруженных сил и истории Великой Отечественной войны.

На трех открытых платформах - образцы новейшей военной техники и трофеи, отбитые у террористов. Следующая остановка поезда - город Ишим, куда он прибудет уже завтра