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«Итоги войны»: ветераны ВОВ рассказали о своем боевом пути в Военном университете МО

Андрей Аркадьев
13:06 17.06.2021
На мероприятии присутствовали представители вуза и порядка 200 иностранных военнослужащих (курсантов).
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Военном университете Министерства обороны РФ прошла конференция «Итоги войны» с участием фронтовиков - участников Великой Отечественной. Все они прошли тяготы военного времени, терпели лишения, видели смерть боевых товарищей.

Ветераны поделились воспоминаниями о событиях тех лет, рассказали истории, по которым сейчас уже написаны целые книги, что чувствовали, уходя на фронт и что им позволило не только пройти войну, но и прожить такую долгую и насыщенную событиями жизнь. После выступления курсанты в течение 30-40 минут задавали вопросы.

Организатор проекта - подполковник Гончаров Александр Иванович. По окончании мероприятия ветеранов поблагодарили, им вручили памятные сувениры от имени университета.

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