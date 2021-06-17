«Итоги войны»: ветераны ВОВ рассказали о своем боевом пути в Военном университете МО

В Военном университете Министерства обороны РФ прошла конференция «Итоги войны» с участием фронтовиков - участников Великой Отечественной. Все они прошли тяготы военного времени, терпели лишения, видели смерть боевых товарищей.

Ветераны поделились воспоминаниями о событиях тех лет, рассказали истории, по которым сейчас уже написаны целые книги, что чувствовали, уходя на фронт и что им позволило не только пройти войну, но и прожить такую долгую и насыщенную событиями жизнь. После выступления курсанты в течение 30-40 минут задавали вопросы.

Организатор проекта - подполковник Гончаров Александр Иванович. По окончании мероприятия ветеранов поблагодарили, им вручили памятные сувениры от имени университета.