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Рост дорожной грамотности: эксперт назвал плюсы возвращения уроков вождения в школу

Светлана Иванова
12:52 17.06.2021
В качестве преимуществ возвращения уроков вождения в школы специалист назвал рост дорожной грамотности населения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Baborák, Unsplash
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Начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин положительно оценил идею главы ГИБДД РФ Михаила Черникова вернуть в школы уроки вождения автомобиля.

Как напомнил эксперт в комментарии «Звезде», существовавшая в советские времена практика позволяла людям получать водительское удостоверение вместе с аттестатом.

«Это в советские времена, после окончания школы получали рабочую профессию школьники: либо шли на практику к швее-мотористке, в некоторых случаях ходили на учебно-производственный комбинат, получали категорию В, С. Люди на протяжении двух лет ходили на практику, изучали правида дорожного движения, получали первоначальные навыки вождения уже в 11 классе, и после окончания школы сдавали экзамены и получали рабочую профессию», - указал специалист.

В качестве преимуществ возвращения уроков вождения в школы Сажин назвал рост дорожной грамотности населения.

«Я считаю, что правила дорожного движения в школах нужно преподавать начиная с первого класса, тогда у нас не будет проблем ни с водителями самокатов, ни с водителями велосипедов, и у нас пешеходы будут более образованны в части понимания требований правил дорожного движения», - пояснил эксперт.

Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников призвал вернуть в школы занятия по вождению. Чиновник посоветовал начал эксперимент с региональных кадетских корпусов.

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