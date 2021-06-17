В стране и мире Рост дорожной грамотности: эксперт назвал плюсы возвращения уроков вождения в школу Светлана Иванова В качестве преимуществ возвращения уроков вождения в школы специалист назвал рост дорожной грамотности населения. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Jan Baborák, Unsplash Читайте нас на: Начальник учебного центра безопасности дорожного движения Лесотехнического университета Владимир Сажин положительно оценил идею главы ГИБДД РФ Михаила Черникова вернуть в школы уроки вождения автомобиля. Как напомнил эксперт в комментарии «Звезде», существовавшая в советские времена практика позволяла людям получать водительское удостоверение вместе с аттестатом. «Это в советские времена, после окончания школы получали рабочую профессию школьники: либо шли на практику к швее-мотористке, в некоторых случаях ходили на учебно-производственный комбинат, получали категорию В, С. Люди на протяжении двух лет ходили на практику, изучали правида дорожного движения, получали первоначальные навыки вождения уже в 11 классе, и после окончания школы сдавали экзамены и получали рабочую профессию», - указал специалист. В качестве преимуществ возвращения уроков вождения в школы Сажин назвал рост дорожной грамотности населения. «Я считаю, что правила дорожного движения в школах нужно преподавать начиная с первого класса, тогда у нас не будет проблем ни с водителями самокатов, ни с водителями велосипедов, и у нас пешеходы будут более образованны в части понимания требований правил дорожного движения», - пояснил эксперт. Ранее глава ГИБДД РФ Михаил Черников призвал вернуть в школы занятия по вождению. Чиновник посоветовал начал эксперимент с региональных кадетских корпусов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика