Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Кремле рассказали, планируется ли новая встреча Путина и Байдена

Анна Назайкина
11:59 17.06.2021
Встречи необходимы по мере того, как копится потенциал тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне, заявил Песков.
В Кремле рассказали, планируется ли новая встреча Путина и Байдена
© Фото: kremlin.ru
Читайте нас на:

В данный момент информации о проведении новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неизвестно», - заявил он, отвечая на вопрос о том, когда могут состояться следующие переговоры двух президентов.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что в случае необходимости главы государств имеют возможность провести беседу по телефону.

«Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет», - отметил Песков.

Напомним, что историческая встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встречи в узком и расширенном составах.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.