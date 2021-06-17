В Кремле рассказали, планируется ли новая встреча Путина и Байдена

В данный момент информации о проведении новой встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена нет. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неизвестно», - заявил он, отвечая на вопрос о том, когда могут состояться следующие переговоры двух президентов.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что в случае необходимости главы государств имеют возможность провести беседу по телефону.

«Встречи тоже нужны по мере того, как копится потенциал таких тупиковых вопросов, которые нужно обсуждать на высшем уровне. Пока никаких наметок нет», - отметил Песков.

Напомним, что историческая встреча Владимира Путина и Джо Байдена прошла накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли более четырех часов и состояли из встречи в узком и расширенном составах.