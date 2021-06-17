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Грохот танков и клубы пыли: в Ленобласти идут масштабные маневры комсостава ЗВО

Тимур Шерзад
Роман Закурдаев
10:07 17.06.2021
Особое внимание уделяется тактике ведения разведки, уничтожению дронов противника, радиоэлектронной борьбе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Командный состав Западного округа отрабатывает боевые действия с учетом опыта современных вооруженных конфликтов. Упражнения включают в себя стрельбы из гранатометов - ручных и станковых, реактивных огнеметов, вооружения боевых машин.

За масштабными маневрами в Ленинградской области наблюдает Роман Закурдаев.

«Этот полевой сбор для комсостава Западного округа можно назвать наглядным учебным пособием. Вот, сейчас танкисты демонстрируют методику обучения прохождения различных препятствий на маршруте. Это одно из самых упражнений, противотанковый ров. Экипаж танка Т-72Б3 преодолел его безупречно», - прокомментировал корреспондент «Звезды».

Особое внимание уделяется тактике ведения разведки, уничтожению дронов противника, радиоэлектронной борьбе.

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