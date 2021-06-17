В стране и мире Конфликт в Донбассе В Кремле заявили, что США осознают роль Минских соглашений в урегулировании конфликта в Донбассе Анна Назайкина В Вашингтоне понимают, что по урегулированию ситуации на Украине альтернативы данным соглашениям нет, заявил пресс-секретарь президента РФ. © Фото: Alexander Rekun, Global Look Press Читайте нас на: В Соединенных Штатах осознают роль Минских соглашений в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, - такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, - это реализовать минские договоренности. Альтернативы у нас нет», - сказал представитель Кремля в эфире «Эха Москвы», рассказывая об итогах встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Напомним, что историческая встреча двух глав государств состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком и расширенном составах. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика