В Кремле заявили, что США осознают роль Минских соглашений в урегулировании конфликта в Донбассе
В Соединенных Штатах осознают роль Минских соглашений в урегулировании конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Как ни странно, понимание того, что по Украине, по Донбассу единственным возможным средством урегулирования является имплементация минских договоренностей, кстати, - такое понимание было подтверждено, что единственное, что можно сделать, - это реализовать минские договоренности. Альтернативы у нас нет», - сказал представитель Кремля в эфире «Эха Москвы», рассказывая об итогах встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена.
Напомним, что историческая встреча двух глав государств состоялась накануне, 16 июня, на вилле Ла Гранж в Женеве. Переговоры заняли почти пять часов и состояли из встречи в узком и расширенном составах.