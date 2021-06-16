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В Новосибирске арестовали директора сгоревшей АЗС

Роман Захаров
09:47 16.06.2021
Под стражей директор заправочной станции будет находиться минимум два месяца.
В Новосибирске арестовали директора сгоревшей АЗС
© Фото: LasImagenes Channel, YouTube
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Центральный районный суд Новосибирска заключил под стражу сроком на два месяца директора АЗС, где накануне произошел пожар, в результате которого пострадали несколько десятков человек.

«Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 16.06.2021 в отношении обвиняемого Гармидера Р.И. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 14.08.2021», - говорится в сообщении суда.

В понедельник, 14 июня, в Новосибирске на Гусинобродском шоссе вспыхнула газовая автозаправочная станция, вскоре из-за пожара стали взрываться резервуары с топливом. Причиной ЧП мог стать автомобиль-газовоз, который не заземлили при сливе газа.

В результате инцидента пострадали 33 человека. Сейчас в лечебных учреждениях находятся 16 пострадавших, из них шесть - в реанимации.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Помимо директора АЗС также задержан инженер заправочной станции.

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