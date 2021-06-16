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В Кремле заявили о необходимости срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями

Роман Захаров
09:15 16.06.2021
По мнению Дмитрия Пескова, заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают атмосферу перед предстоящей встречей лидеров двух стран.
В Кремле заявили о необходимости срочно начинать переговоры по контролю за вооружениями
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com
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Тема контроля над вооружениями выходит за рамки отношений России и США. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Стратстабильность и контроль над вооружениями - это настолько тонкая материя и настолько комплексная материя, и в данном случае это уже субстанция, которая выходит за рамки наших двусторонних отношений. Это касается всего мира - стратегическая стабильность», - сказал он в интервью «Первому каналу».

Представитель Кремля напомнил, что Договор СНВ-3 между государствами был продлен, однако, по его словам, нужно срочно начинать переговоры, которые «будут сложными».

«Да, Договор был продлен - СНВ-3, было принято политическое решение администрации (Джо - прим. ред.) Байдена. Это позитивный факт. Но время сокращается, как шагреневая кожа, и нужно срочно начинать переговоры. Это будут сложные, очень комплексные переговоры», - объяснил пресс-секретарь президента РФ. 

Песков также сообщил, что заявления со стороны США о необходимости сдерживания России не облегчают атмосферу перед предстоящей встречей лидеров двух стран. При этом он подчеркнул, что намерение говорить есть у обеих сторон.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена начнутся 16 июня в 14 часов по московскому времени на вилле Ла-Гранж в Женеве. На разговор отведено пять часов. Диалог пройдет в трех форматах: тет-а-тет, встреча в расширенном составе и итоговая пресс-конференция.

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