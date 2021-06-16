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Ученые пришли к выводу, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года

Роман Захаров
08:00 16.06.2021
По данным NIH, в начале января 2020 года у некоторых американцев присутствовали антитела к коронавирусу.
Ученые пришли к выводу, что COVID-19 появился в США в декабре 2019 года
© Фото: pixabay
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Первые случаи заражения COVID-19 в США произошли в декабре 2019 года. Об этом сообщают Национальные институты здравоохранения (NIH), ссылаясь на результаты проведенных в стране исследований образцов крови.

«Результаты этого отчета предполагают, что инфекция SARS-CoV-2 могла присутствовать в США... раньше, чем предполагалось», - подчеркивается в релизе NIH.

По данным ученых, были изучены свыше 24 тысяч образцов крови, предоставленных жителями 50 штатов в период со 2 января по 18 марта прошлого года. В итоге был сделан вывод, что уже в начале января у некоторых американцев присутствовали антитела к коронавирусу, хотя на тот момент времени в Соединенных Штатах официально не были зафиксированы случаи заражения.

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