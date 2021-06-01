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Более 300 курсантов военного учебного центра Университета имени Губкина приняли присягу

Олег Лавров
Олеся Степакова
06:08 01.06.2021
Военные учебные центры, где студентов обучают по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров, охватывают уже 109 российских ВУЗов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Военная подготовка офицеров службы осуществляется с самого основания Университета нефти и газа имени Губкина, с 1930 года.  Два года назад на базе университета был открыт военный учебный центр.

Специалисты службы горючего состязаются в меткости на огневом рубеже, на скорость развертывают мотонасосные установки и автотопливозаправщик. Эти подразделения МТО обеспечивают войска горюче-смазочными материалами и ракетным топливом. Без их участия невозможно представить проведение учений или боевых операций.

Военные учебные центры, где студентов обучают по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров, охватывают уже 109 российских ВУЗов. Шестьдесят тысяч человек проходят в них подготовку по военным специальностям без отрыва от учебы. Развитие системы обучения в военно-учебных центрах в конце апреля обсуждали на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия минобороны и гражданской высшей школы в Подмосковье с участием Министра обороны Сергея Шойгу, главы Минобрнауки Валерия Фалькова и ректоров 400 ВУЗов России.

Подготовку по военным специальностям на базе военно-учебных центров   планируется организовать для студентов более чем 500 российских университетов. Это позволит большинству из них проходить срочную службу без отрыва от учебы.

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