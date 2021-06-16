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Участники акции «Мы - армия страны! Мы - армия народа!» устроили на площади вокзала Красноярска плац-концерт

Роман Захаров
07:19 16.06.2021
Для гостей выставки с праздничной программой выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и различные творческие коллективы Красноярска. 
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военный духовой оркестр, курсанты Военного учебного центра Сибирского Федерального университета (ВУЦ СФУ), юнармейцы и парадные подразделения силовых ведомств РФ устроили для жителей Красноярска, приветствовавших акцию «Мы - армия страны! Мы - армия народа!», плац-концерт, в ходе которого продемонстрировали строевые приемы и различные приемы манипулирования карабином.

На перроне железнодорожного вокзала состоялась торжественная встреча эшелона. Железнодорожный состав встречали военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко, ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители администрации Красноярского края, региональных общественных организаций, юнармейцы.

По традиции на митинге перед жителями и гостями Красноярска выступили руководитель акции полковник Олег Короткевич, а также начальник эшелона подполковник Евгений Артамонов. Для гостей выставки с праздничной программой также выступили артисты ансамбля песни и пляски Центрального военного округа и различные творческие коллективы Красноярска. 

Передвижная выставка была представлена уникальными экспонатами, располагающимися в 17 тематических вагонах. Посетители смогли ознакомится с экспозициями, отображающими героические страницы истории России, новейшие достижения Вооруженных Сил Российской Федерации, развитие юнармейского движения и работу военных медиков в период пандемии. Особую заинтересованность у жителей Кузбасса вызвали образцы современной военной техники - бронеавтомобили «Тайфун-К», танк Т-90М, САУ «Коалиция-СВ», а также военные трофеи, привезенные из Сирийской Арабской Республики - бронеавтомобили «Хаммер-1» и «Пантера».

На железнодорожном вокзале также был развернут мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту, в котором можно было узнать необходимую информацию и проконсультироваться.

Всего тематический поезд в Красноярске посетило более 15 000 тысяч человек. Далее железнодорожный состав проследует по маршруту до городов Томск, Новосибирск, где сделает остановки 16 и 17 июня соответственно, а затем отправится на Урал.

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