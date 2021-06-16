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Десятки пострадавших: в армейской части на северо-востоке Колумбии произошел теракт

Роман Захаров
06:50 16.06.2021
Сейчас территория части оцеплена, внутрь пускают только саперов, командование и врачей.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сильнейший взрыв прогремел в армейской части на северо-востоке Колумбии. По предварительным данным, у пропускного пункта сдетонировал заминированный автомобиль. Пострадали 22 человека, из них трое сейчас находятся в тяжелом состоянии.

Власти квалифицировали нападение как теракт. Сейчас территория части оцеплена, внутрь пускают только саперов, командование и врачей. Ответственность за атаку пока не взяла на себя ни одна местная группировка.

Тем не менее, местные власти считают, что за взрывом стоят партизаны из так называемой Армии национального освобождения, которая запрещена и признана террористической организацией во многих странах.

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