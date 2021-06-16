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В Роспатенте рассказали о значительном росте числа заявок на изобретения

Ян Брацкий
06:27 16.06.2021
Больше всего заявок было подано по линии фармацевтики, что объясняется необходимостью поиска эффективных способов борьбы с COVID-19.
В Роспатенте рассказали о значительном росте числа заявок на изобретения
© Фото: pixabay
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В России подано 11,7 тысяч заявок на различные изобретения за минувшие пять месяцев, что на 9,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные привели в Роспатенте. В среднем, каждую заявку экспертное сообщество рассматривало более трех месяцев.

Среди отраслей лидирует фармацевтика, что вызвано необходимостью поиска эффективных методов борьбы с коронавирусом. Также много заявок касались создания беспилотных и информационных технологий, а также изучения космоса.

«По итогам пяти месяцев 2021 года также было подано на 2,7% заявок на полезные модели больше (3477), чем за аналогичный период прошлого года. В отчетном периоде на 25,7% увеличилось количество патентных заявок от юридических лиц (5492), при этом наибольший рост количества заявок зафиксирован от вузов и образовательных учреждений - 41,8%», - пояснил Ивлиев в беседе с RT.

Кроме того, на 31,1% выросло количество заявок от научных учреждений и различных НИИ, на 11,4% - от прочих юрлиц.

В Роспатенте отметили, что данная статистика свидетельствует об экономической активности в России, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции и вызванные ею ограничительные меры.

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