Около 200 новобранцев танковой армии ЗВО привились от COVID-19 в Москве
Иммунизация проходит в медицинском пункте при воинской части на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Москве в Севастопольской мотострелковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа порядка 200 новобранцев, призванных весной текущего года, завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Иммунизация проходит в медицинском пункте при воинской части на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.
На данный момент свыше 15 тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от COVID-19 в гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).