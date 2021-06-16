Около 200 новобранцев танковой армии ЗВО привились от COVID-19 в Москве

В Москве в Севастопольской мотострелковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа порядка 200 новобранцев, призванных весной текущего года, завершили вакцинацию от коронавирусной инфекции.

Иммунизация проходит в медицинском пункте при воинской части на добровольной основе с письменного согласия военнослужащих. Перед процедурой проводится обязательный медицинский осмотр у терапевта с измерением температуры тела и тестированием на наличие антител к коронавирусной инфекции.

На данный момент свыше 15 тысяч военнослужащих, гражданского персонала и членов их семей привились вакциной от COVID-19 в гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО).